La notera del canal oficialista TN, Sandra Borghi, protagonizó un fuerte cruce con Marcelo Boeri, de taxistas unidos, mientras discutían sobre los episodios de violencia ejercidos sobre conductores de Uber o Cabify.

"Siempre nos mostramos en repudio de la violencia, pero nunca nadie hace hincapié de que hay una situación totalmente injustas", expresó Boeri, a lo que Borghi contestó: "Injusticia que no tenía nada que ver la mujer que iba viajando. Los choferes de Uber dicen que tienen miedo de hacer las denuncias porque están amenazados".

"Esta gente practica una moralidad ilegal. Eso no es un trabajo. Para mí es una persona que me está robando a mí y a todos mis compañeros", retrucó el integrante de taxistas unidos.

Sobre sus dichos, la notera de TN afirmó: "El chofer hace lo que puede. Si puede laburar de Uber, no tiene la culpa. No me parece que todos los choferes sean ladrones".

En otro tramo de la entrevista, el conductor de taxi insinuó que los ataques podrían ser organizado por Uber: "La empresa puede montar un escenario de esta índole. Puede ser una escena montada. No es descabellado pensarlo".

Ante su teoría, la conductora del noticiero, Paula García, expresó: "Como usuaria de taxi me da miedo pensar que un taxista ande con un aire comprimido. Más allá de lo que pueda hacer con él. Yo quiero taxistas que no tengan un arma".