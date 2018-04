Las excesivas boletas de luz son una costumbre desde que asumió el Gobierno de Cambiemos. A raíz de un nuevo tarifazo, los usuarios se ven en serias dificultades para pagar las facturas ya que hay sumas que sobrepasan los 10 mil pesos para una familia tipo.

Por esta situación, el móvil del programa Morfi (Telefé) fue hasta Ingeniero Budge en Lomas de Zamora donde un grupo de vecinos se concentró para reclamar contra el tarifazo ya que han llegado facturas insostenibles.

A una jubilada le llegó una boleta de 14 mil pesos, a otro hombre una de 7 mil y a una mujer una factura que supera los 30 mil pesos.

El enojo y la indignación de los vecinos se hizo notar y una mujer aprovechó los pocos segundos de aire que le dieron para cargar con todo contra el presidente Mauricio Macri y su gobierno: “Este Gobierno está enfermando al pueblo, no me da vergüenza decirlo pero yo lo voté a Macri y no pienso votar nunca más”.

“No podemos comer, no podemos pagar la luz ni los remedios ¿éste es el cambio que tanto dijeron? En decir que estamos bien pero estamos mal”, recriminó la vecina lómense.