Una mujer escrachó a Larreta en la Villa 31: "Lo vendiste todo"

Una vecina de la Villa 31 increpó a Horacio Rodríguez Larreta mientras comía en un local llamado Palmeras, en ese barrio de Retiro. El episodio quedó grabado en un video, así como el momento en que, a los empujones, la sacaron del restaurante.

"Acá está comiendo Larreta, en Palmeras", dijo la mujer que agregó: "Usted me está robando todo mi país, lo vendiste todo en la villa 31". Ante las acusaciones, el Jefe de Gobierno porteño respondió que mire "las obras que se están haciendo", pero la mujer aseguró que son "mentiras". En ese momento, un hombre la sacó del lugar a los empujones.

Según pudo saber El Destape, la mujer "justo venía del centro" porteño cuando se enteró que el funcionario iba a estar almorzando en ese restaurante. "Yo estaba en frente, esperando que aparezca por cualquier lado".

El Jefe de Gobierno llegó con dos autos plateados y una fuerte custodia. Pese a ello, la mujer contó: "Lo agarré y lo insulté, le dije de la estafa de la ley 2736 (urbanización del barrio), también hablé de los colegios nocturnos, que nos están cagando".

Ante el escrache, tanto Larreta como Diego Santilli, con quien estaba comiendo, se metieron en sus autos para huir del lugar. Al respecto, la mujer aseguró que el mandatario "no puede entrar como pancho por su casa" y necesita de custodia para "poder caminar por el barrio". Si bien "antes lo hacía y ahora no lo hace más" y pidió "incentivar" esa actitud de los vecinos para que Larreta "no tenga paz en el barrio", que tiene una realidad diferente a la expuesta por el Gobierno.

"Somos ciudadanos y gracias a lo que contribuimos, ellos cobran su sueldo y tenemos derecho a escracharlos", dijo la mujer y aseguró que después de increpar al Jefe de Gobierno se fue "más rápido que volando porque tenía miedo" de que la "faje el grupo de patoteras" que estaba en el lugar.

