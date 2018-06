Una militante antiaborto atacó a Malena Pichot en plena calle del barrio porteño de Palermo.

"Recién en las cañitas una mujer muy joven me empezó a gritar aguante la vida. Con su nene de un año en el carrito siguió gritando cuando veía que no le contestaba. ¿A mi me hablas? Le dije, mientras seguía gritando y se iba", contó en su cuenta de Twitter la actriz feminista.

Y siguió: "La seguí diciendo no te vayas, veni hablemos, no me grites! Seguía “viva la vida”. Eso son los anti derechos. Yo nunca ataque a alguien en la calle por su pensamiento. ¿Vos?"

El mal momento sucede a horas del debate por la despenalización. "Nunca me atacaron por ningún tema de hecho. Esta álgido el ambiente. Menos mal que nací para esta mierda", contó.

Y agregó:"Desde que tengo una cuenta en twitter hace más de 8 años que hablo del aborto. Nunca me gritaron por eso en la calle. Están preocupados los anti derechos. Me alegra un montón. Clasistas de mierda se va caer!". Y cerró:"Eso me pasa por andar por las cañitas!!!!".