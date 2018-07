Una médica se levantó en pleno discurso de Albino por sus dichos del preservativo

El debate por la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) tuvo su momento de mayor tensión este miércoles con el discurso del doctor Abel Albino. En su exposición, no solo comunicó su postura contra la legalización del aborto, sino que también tuvo un escandaloso comentario sobre el uso del preservativo.

"El profiláctico no la protege de nada. Porque el virus del SIDA atraviesa la porcelana. ¡El virus del SIDA atraviesa la porcelana!", expresó Albino, a pesar del consenso médico sobre que el uso correcto y continuo de preservativo masculino o femenino previene la transmisión de VIH.

El momento generó la indignación de la doctora Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), quien se levantó de la Salón del Senado y se fue.

"Me retiré del Salón del Senado ante lo que dijo Albino “el preservativo no protege de nada” Una vergüenza tener que escuchar esto !!", escribió la doctora en su cuenta de Twitter.

Bianco también coordina la Campaña Internacional "Las Mujeres No Esperamos Acabemos la violencia contra la mujer y el VIH/SIDA. YA!”. A través de su red social sostuvo que "no se puede permitir un pediatra diga tal mentira y confunde a la población no a senadores se lo dije y me retiré".