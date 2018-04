Una maquilladora imitó el look de Kim Kardashian y parece su doble

No, no se trata de una doble de riesgo, ni de una doppelganger o la hermana melliza perdida de Kim Kardashian. Esta chica se llama Jennifer Ward y es una de las participantes del concurso Glam Masters, donde cuatro maquilladoras e influencers compiten por lograr los looks más originales.

Por eso es que la chica decidió copiar un maquillaje que lució Kardashian y el resultado es sorprendente: se ve exactamente igual a la famosa celebridad, no sólo por los colores de sus ojos y labios, sino por su complexión y la forma en que logró copiar sus rasgos.

El parecido es tan grande que la propia Kardashian se hizo eco de la foto y la compartió con una expresión de “oh por dios” en su cuenta de Twitter.

LEÉ MÁS: UNA CÁMARA PASÓ DOS AÑOS EN EL MAR Y AHORA SU DUEÑA LA RECUPERÓ