Una lagartija puede terminar con las millonarias inversiones en Vaca Muerta

La llegada de millonarias inversiones es la promesa de Mauricio Macri desde su campaña electoral en 2015. De más está decir que la realidad de su gestión quedó lejos de la expectativa planteada en sus promesas. Aún así, ni la suerte ayuda al Presidente en la espera por el capital extranjero.

Y es que un grupo de científicos descubrió una pequeña lagartija podría frenar las millonarias inversiones en Vaca Muerta. El hallazgo ocurrió en la zona del Bajo Añelo, punto clave para los proyectos petroleros, vive una especie única de saurio en peligro de extinción conocida como Liolaemus cuyumhue.

En ese sector diversas empresas tienen inversiones para los próximos dos años por más de US$ 3.000 millones. Entre ellas, un gasoducto de Pampa Energía por US$ 250 millones. Mientras que Shell desembolsará US$ 2.000 millones en 150 pozos en los próximos diez años.

En un artículo de divulgación dado a conocer en estas horas se recuerda que la Liolaemus cuyumhue es una especie en extinción y que tiene su hábitat natural en Vaca Muerta, donde se espera que se completen inversiones petroleras por US$ 100.000 millones hasta el 2023.

La actividad petrolera debe tener en cuenta la preservación de la biodiversidad y en particular esta especie por razones éticas y de responsabilidad ambiental en el cuidado del patrimonio de los neuquinos pero también para poder recibir financiación internacional.

El descubrimiento y descripción de los primeros ejemplares conocidos para la ciencia fue realizado por un equipo integrado por investigadores del Laboratorio de Rehabilitación y Restauración de Ecosistemas Áridos y Semiáridos (Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud) de la Universidad Nacional del Comahue y el Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales (IPEEC-CONICET) de Puerto Madryn.

