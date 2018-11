SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La intendenta del departamento salteño de Cerrillos, la macrista Yolanda Vega, quedó en el centro de la polémica al difundirse un audio en el que maltrata a los vecinos y se vanagloria de que si no la votan se irá de vacaciones a Europa.

"Ni me importa si me votan en las próximas elecciones, me voy tres meses a Europa y estoy feliz"

“No crean que es la primera vez que me siento en esta posición y ni me importa si me votan en las próximas elecciones, me voy tres meses a Europa y estoy feliz; no necesito ni un centavo del municipio”, afirmó la jefa comunal en una reunión con vecinos que fue grabada en secreto.

Frente a los agravios de la dirigente de Cambiemos, los vecinos cuestionaron sus modos, pero ella siguió con los ataques.

La reunión entre vega y los vecinos se había generado como consecuencia de una serie de reclamos por la falta de barrido público, según detalló El Tribuno.