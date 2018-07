Una figura del alfonsinismo defendió la reforma de las FF.AA y apuntó contra organismos de DD.HH

El diputado nacional por la UCR, Facundo Suárez Lastra, defendió la decisión del gobierno de impulsar la intervención de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en seguridad interior: “El apoyo logístico de las FFAA no implica la militarización de las calles”; al tiempo que señaló: “El decreto de Macri no vulnera la ley que rige hoy, son inventos de un sector”.

En diálogo con el programa radial Crónica Anunciada, que se emite por FM La Patriada, Suárez Lastra aseguró que “este es un gobierno que respeta las libertades y no hay expectativas de represión ante las protestas”. En este sentido, agregó: “No hay ninguna modificación en el rol de las Fuerzas Armadas”.

Por otro lado, criticó a los organismos de Derechos Humanos (DD.HH) que se oponen a la medida del gobierno: “Los que ahora están en contra, son los mismos que no dijeron nada ante el nombramiento de Milani”. Y sentenció: "Los organismos de derechos humanos que no reclamaron cuando no había problemas tendrán que hacerse cargo de su oportunismo político".

Por último, el diputado se refirió al pedido de sesión especial, estipulado para el 8 de agosto, solicitado por la oposición para tratar el decreto: “Daremos el debate en el Congreso, toda la oposición no está en contra del decreto de Macri”.