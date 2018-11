Una ex 'Bailando por un sueño' confesó su dura lucha contra las adicciones: "Era una drogadicta"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

No todo es lo que parece en la televisión, y una famosa mediática decidió contar su dura historia detrás de la belleza por la que todos la felicitaban. Nazarena Vélez dedicó un emotivo posteo a describir el drama que vivió por su adicción a las anfetaminas durante 10 años.

"Hoy pasaron un capítulo de #casadosconhijos y recibí muchos halagos pero necesito contarles algo que quizás a alguien le sirva", explicó la actriz en su cuenta de Twitter, para comenzar a revelar un poco de su historia.

Embed Hoy pasaron un capítulo de #casadosconhijos y recibí muchos halagos

pero necesito contarles algo que quizás a alguien le sirva.

(Ojalá) pic.twitter.com/ZNxaTX3mFY — Nazarena Vélez (@veleznazarena) 13 de noviembre de 2018

Luego, en diálogo con el programa Confrontados, profundizó en su publicación: ''Me puse a escribir lo que realmente me pasaba, en la época de mi adicción a las anfetaminas, y la verdad la estaba pasando re contra mal, todos los que me cruzaban me decían ‘como temblas, porque no comés, se cubrían los choques que lamentablemente tenía, porque me quedaba dormida en la autopista'''.

LEER MÁS: El desgarrador llanto de Mariana Fabbiani en un móvil en vivo

También confesó que, aun después de vencer su adicción, algunas efectos continúan afectando su salud en el presente: 'Te quedan secuelas súper grosas, la abstinencia es tremenda, tendría que haber estado internada tres meses''.

''Me quedó hasta un soplo en el corazón, tenía una taquicardia tan grande que sentía que se me iba a parar el corazón, te afecta todo el cuerpo, pero fundamentalmente tenia taquicardia y acelere'', concluyó.