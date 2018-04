Toc-Toc es la obra más vista del teatro argentino y desde hace ocho temporadas ocupa un lugar destacado en la cartelera de la Avenida Corrientes, con distintos y talentosos elencos. Sin embargo, hasta ahora ninguna función había terminado en un escándalo semejante al del domingo pasado.

El periodista de TN Nicolás Castrovillari contó en su cuenta de Twitter que fue a ver la obra y se llevó un trago amargo. Todo iba bien hasta el saludo final, en el que las actrices decidieron despedirse con el pañuelo verde de la Campaña por el Derecho al Aborto. En ese momento, una mujer del público comenzó a insultar al elenco y acusarlos de “apología al delito”.

Embed Fui a ver “Toc Toc” al teatro. Varios minutos de aplausos con tres pasadas del electo. En el saludo final, las actrices de la obra salieron con un pañuelo verde. Una señora empezó a gritarles “no al aborto” y se arruinó todo el momento. Estamos partidos. — Nicolás Castrovillari (@ncastrovillari) 23 de abril de 2018

El bochornoso episodio no terminó ahí. Cuando se dio cierre a la función y los espectadores salieron de la sala, la mujer comenzó a gritar en medio del hall del Multiteatro Comafi exigiendo que le devuelvan el dinero de las cuatro entradas que había pagado, sólo porque no estaba de acuerdo con el mensaje que quisieron dar las actrices.

“Yo acá no vengo a ninguna promoción del aborto. ¿Quién es el encargado? Soy una mujer ‘pro-vida’, así que usted ya mismo me devuelve las entradas. Los voy a denunciar, están haciendo apología del delito. El aborto está penado por la ley, ustedes no pueden hacer apología del delito. A mí me devuelven las cuatro entradas que pagamos”, increpa la espectadora a los encargados del teatro a los gritos, en imágenes que logró captar Castrovillari.

Embed La señora que empezó a insultar al final de la obra y no les dejó decir a los actores que “Toc Toc” es la obra más vista de la historia del teatro argentino hizo un escándalo y reclamó el dinero de las entradas. Eso vale su creencia: cuatro entradas. pic.twitter.com/r2zK4S4djl — Nicolás Castrovillari (@ncastrovillari) 23 de abril de 2018

El periodista se mostró muy decepcionado por el “insólito” hecho. “Estamos partidos”, se lamentó, y añadió a su relato que a pesar de las protestas, la mujer no obtuvo el reembolso que buscaba a pesar de que “estuvo casi media hora insultando y tratando a todos de delincuentes y exigiendo la presencia de los actores y el director".

Embed La señora dice que se ofendió porque las actrices, en el saludo final al público, salieron con un pañuelo verde con el que estaban haciendo “apología del delito”. Hizo un escándalo y pidió que le devuelvan la plata. https://t.co/c4eeNYsPaX — Nicolás Castrovillari (@ncastrovillari) 23 de abril de 2018

Sin dar mayor importancia al incidente, Laura Azcurra, la actriz que integra el elenco de Toc-Toc junto a Mauricio Dayub, Gimena Riestra, Daniel Casablanca, Natacha Córdoba y Juan Grandinetti, compartió en su cuenta de Instagram una foto del momento del saludo final.

La iniciativa forma parte de un movimiento que ya se da al final de muchas otras obras teatrales, cuando las actrices se despiden usando el pañuelo verde. Cientos de ellas ya se mostraron a favor del proyecto de aborto legal con una carta abierta a los diputados y diputadas, e incluso hoy realizarán una intervención artística frente al Congreso en el marco del debate en comisiones.

