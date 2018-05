Una diputada le mostró a Peña sus propias mentiras en la cara

Marcos Peña tuvo que pasar un mal momento a los pocos minutos de iniciar con su informe de gestión ante el Congreso. Tras hacer una breve introducción, una diputada del Frente Para la victoria lo dejó en offside.

Se trata de la legisladora nacional por Misiones María Cristina Britez, quién arrancó con una picante introducción: "Señor Marcos Peña Braun, usted tiene la misma actitud cínica y mentirosa que usted a tenido la última vez que le hice preguntas".

Embed

"Les molesta este cartel (Macri miente), les duele porque saben que es verdad. Les mintió también a muchos de ustedes. Voy a enumerar algunas mentiras de este gobierno: 'vamos a eliminar el Impuesto a las Ganancias', 'no voy a perseguir al que piense distinto', 'no vamos a acudir al FMI', 'no vamos a devaluar'. ¡Solo ustedes que tienen la plata afuera están felices con la devaluación, no los argentinos de a pie!. 'No va a haber tarifazos, la inflación va a ser lo más fácil de solucionar'", explicó y luego reprodujo un audio del funcionario hablando de Misiones.

"¿Quiere que lo pase de nuevo? Porque lo pasamos. Queremos seguir escuchando mentiras", le recriminó.

"Usted mintió. Le pregunto, ¿usted sabe de que se trata la reglamentación del artículo diez? porque Macri fue a mi provincia y no sabía. ¡Encima de un presidente mentiroso, tenemos un presidente ignorante, que no sabe lo que pasa en las economías regionales", finalizó.