Una diputada del PRO se molestó con Novaresio y lo cruzó en el debate por el aborto

La diputada del PRO Carmen Polledo cuestionó al periodista Luis Novaresio en el comienzo del debate por el aborto legal, seguro y gratuito.

Novaresio fue uno de los elegidos para exponer este martes en Comisión en el Congreso por el proyecto de Ley para la despenalización del aborto. Y le respondió a la diputada Carmen Polledo que comparó el aborto con la pena de muerte.

Le recriminó: “Usted no puede dejar que las mujeres sigan muriendo, no puede imponer una concepción ideológica y religiosa, no puede seguir favoreciendo que las mujeres ricas accedan al misoprostol y que las mujeres totalmente excluidas a la rama de perejil”.

Luego, Carmen Polledo pidió la palabra y le dirigió dos preguntas al periodista: "Fui mencionada tres veces y está fuera de la dinámica pactada. Me gustaría hacerle dos preguntas puntuales al doctor Novaresio", arrancó.

Y se despachó: "¿Usted es consciente de que una niña de 13 años que no puede comprar un litro de cerveza en la esquina con este proyecto va a poder ir sola a pedir un aborto? ¿Y es consciente usted de que existe algo que es objeción de conciencia y el proyecto del colectivo pro aborto no lo contempla? Simplemente cuando pueda, contéstemelo".