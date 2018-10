Una actriz denunció que también fue acosada por Ciccioli

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Tras la denuncia mediática de la bailarina Nieves Jaller contra el periodista Martín Ciccioli por acoso sexual, se sumó una nueva denunciante: la actriz Marina Trébol. La modelo confirmó que también fue acosada por el panelista de El Diario de Mariana.

“Cuando Ciccioli me escribió me dijo que era fanático mío, que le encantaba lo que yo hacía, teniendo en claro que era un trabajo que yo hacía antes y no ahora…porque él me dijo ‘yo sé que ahora estás en otra. Así empezó la charla, diciéndome que veía mis películas”, relató Trébol en el programa de El Trece.

Y aclaró que “no” conocía al periodista: “No lo vi jamás en mi vida, no lo crucé en un evento. No lo conozco”.

“Yo me reía de lo que me decía y mandaba y sí me hago cargo que me reía porque es una persona que está súper expuesta”, explicó la actriz.

Así fue durante una entrevista en Radio Urbana que Trebol expresó su repudio a la actitud de Ciccioli: “Me parecía vergonzoso y boludo. Yo guardo muchos chats de seguidores que me mandan sus fantasías, es algo que tengo muy guardado. Me parecía muy fuerte de parte de él porque es una persona expuesta y porque tiene familia”.

“Me dijo que soñó conmigo. Me mandaba videos tocándose por afuera, en el baño. No me podés decir me pareces copada y mandarme la foto de la chota”, sentenció.