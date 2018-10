Un votante arrepentido de Macri escribió una carta que se volvió viral

"No sea un tibio", le pidió al Presidente un ciudadano mendocino en una misiva publicada en un diario.

Cambiemosparece estar perdiendo el apoyo de un importante sector que lo llevó a sus éxitos electorales de 2015 y 2017: un votante del Gobierno le escribió una carta al presidente, Mauricio Macri, en la que cuestionó sus medidas políticas y le pidió que “no sea tibio”.

“En estos tres años de su mandato como presidente y gracias al 52% que lo votamos convencidos de su buena fe, profesionalismo y por todo lo que nos prometió y que no ha cumplido en una enorme parte, siento -y sentimos muchos de los que lo apoyamos- una gran decepción”, comenzó la misiva, publicada en el correo de lectores del diario mendocino Los Andes.

Macri gobierna “en forma inoperante y desordenada"

En este sentido, el hombre, Luis Alberto Piazza, criticó que Macri gobierna “en forma inoperante, desordenada y sin control en los gastos”, y puntualizó: “A la clase media, o a lo que queda de ella gracias a sus pruebas de acierto y error, nos está haciendo el mayor daño que cualquier otro gobierno nos haya hecho”.

“Señor presidente, a usted le está faltando coraje, determinación y decisión. No gobierne para la reelección, gobierne por y para el mandato que le hemos concedido. No nos siga defraudando. Ponga lo que haya que poner y gobierne. No sea un tibio, sea un presidente con determinación. Y todo aquel que esté fuera de la ley que vaya preso”, le exigió Piazza.

En la dura carta, el ciudadano mendocino le remarcó a Macri que “la historia lo juzgará”.

