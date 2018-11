SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Con más de 200 vuelos cancelados, un móvil de TN buscaba apuntar contra los gremios de aeroportuarios que definieron el reclamo por deudas en los sueldos, pero un entrevistado dejó a todos en offside al apoyar el reclamo.

"No hay ninguna posibilidad por ahora, pero bueno, nada, es la situación. Tenemos que estar acá y entiendo que alguien tiene que hacerse responsable de esto. Si a mí no me pagan el retroactivo de mi salario también haría paro", señaló.

Al tiempo que remarcó: "Todos nos estamos comiendo esta situación, no queda otra. El Estado tiene que hacerse cargo de las coas que promete". El mismo usuario le marcó que "está en un convenio colectivo de trabajo y en un arreglo paritario" y marcó: "Si a mí no me lo pagan voy a hacer paro, seguramente".

Por último, le dijo a la cronista que dese que el conflicto "se solucione para que los trabajadores cobren y nosotros viajemos". Y remató con un pedido: "Y que Aerolíneas siga siendo del Estado".