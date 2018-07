Un taxista denunció que Carrió no le quiso pagar un viaje

Luego de que la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, le solicitara a la clase media que brindara más propinas para cooperar en la reactivación de la economía, varios trabajadores salieron a contar historias que dejan mal parada a la líder de la Coalición Cívica.

En diálogo con el programa "Detrás de lo que vemos", que se emite por AM 750, Roberto, conductor de taxi, relató que la diputada no le quiso pagar un viaje hace 25 años. "No recuerdo bien si era Santa Fe y Junín o Ayacucho. Toda de blanco, parecía una santa. Se sube y me dice 'vamos hasta la Iglesia San Nicolás'", comenzó el relato.

Y continuó: "Fue a las once de la mañana. Era un viajo corto. Cuando llego le digo 20 pesos, y ahí me dice '¿usted no me conoce a mí?' y le digo 'la verdad que no'. Me dice 'soy Lilita'".

Fue en ese momento cuando la dirigente intento no pagar por el servicio. "Me dice 'sus colegas no me cobran'. A lo que le digo '¿usted se piensa que yo un domingo a la mañana voy a estar trabajando pudiendo estar con mi familia. 20 pesos y de acá no me muevo", contó Roberto.

"Ahí medio que se quedo. Me dijo 'espere'. Se bajó. Había dos tipos esperándola, les pidió la plata y con esa plata vino y me pagó. Yo la había reconocido, pero quería cobrarle. Yo no le cobro a quien yo no quiero", concluyó el conductor.