Un sindicalista se enteró al aire que es un aportante trucho de Cambiemos

El titular de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Ramón Ayala, se sorprendió en vivo al enterarse que figura como aportante a las campañas de Graciela Ocaña y Esteban Bullrich y negó haber entregado esa plata al partido Cambiemos.

El sindicalista brindó una entrevista a Crónica Anunciada, que se emite por FM La Patriada, y fue informado al aire por los periodistas Juan Amorín y Rocío Criado de que figuraba y se mostró asombrado.

"No, señor, no, no, no. En paritcular no hice ningún aporte, pero sí trabajamos en la Campaña", aseguró Ayala.

"Es una novedad para mí", resaltó al tiempo que indicó que el diputado Pablo Anzaloni tampoco puso plata en la campaña.