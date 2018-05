Un senador peronista se hartó y le respondió a Macri en plena sesión

El senador peronista Alfredo Luenzo aprovechó su intervención en el debate por el tarifazo que tiene lugar en el Congreso para responderle al presidente Mauricio Macri que acusó al peronismo no kirchnerista de “dejarse llevar” por la ex presidenta y senadora nacional, Cristina Kirchner.

Embed El senador Alfredo Luenzo le respondió en plena sesión a Macri por su discurso oficial contra el peronismo: "A mi no me manjea ni @CFKArgentina ni @mauriciomacri ". pic.twitter.com/ade1qjjcDs — El Destape (@eldestapeweb) 30 de mayo de 2018

Al final de su discurso, el legislador aprovechó y disparó: “Muy desafortunadas las declaraciones del presidente, me gustaría aclarar que a mí no me corre ni Mauricio ni Cristina”.

“Vio los hijos de los matrimonios divorciados que se tironean a los hijos. Yo ya crecí, resolví mi Edipo y tengo independencia de criterio. A mí no me maneja ni Cristina ni Mauricio”, sentenció.

En su discurso oficial, el mandatario había pedido a los bloques peronistas que no aprueben el proyecto de Ley para que se retrotraigan las tarifas a noviembre del 2017, además, apuntó: “No se dejen convencer por la locura de Cristina Fernández de Kirchner”.