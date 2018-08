Un senador cruzó a Michetti por las chicas muertas y la dejó en ridículo

Luego del rechazo del Senado al proyecto de legalización del aborto, dos muertes de mujeres por las consecuencias de abortos clandestinos hicieron visible la cruda realidad: “Elizabeth”, de 34 años, intentó abortar con perejil y dejó a un hijo huérfano; Romina Fernández, que ya tenía cuatro hijos, murió por un aborto incompleto en el hospital Sanguinetti de Pilar el mismo día en que se trataba la iniciativa en el Congreso.

Ante este panorama, el senador Pedro Guastavinointentó visibilizar estos hechos al tomar la palabra durante la sesión donde se trataron los allanamientos a la senadora Cristina Kirchner y la extinción de dominio y remarcó que lo hará "cada vez" que le toque hablar en el Senado. Sin embargo, la vicepresidenta, Gabriela Michetti, lo frenó y no quiso dejarlo hablar del tema.

“Antes de abocarme al proyecto de extinción de dominio, me voy a tomar una licencia para hacer una mención que para mí es importante, sin ánimos de incomodar a nadie. En la madrugada del 9 de agosto, este Senado rechazaba mayoritariamente el rechazo a la interrupción voluntaria del embarazo. Desde ese día hasta hoy, debemos lamentar que han muerto dos mujeres por abortos clandestinos”, comenzó Guastavino.

Enseguida fue interrumpido por Michetti, mientras que se escuchaban gritos desde otras bancadas. “Perdón, senador, por favor le pido. No es un tema del orden del día. Senador Guastavino, le pido por favor no introduzca un tema que no es tema de la sesión”, le indicó, visiblemente molesta.

"Cada vez que me toque hablar en las próximas sesiones voy a manifestar, así usted me impida hacerlo, cuando tengamos que lamentar noticias como éstas donde mueren por abortos clandestinos"

“Seamos tolerantes, señora presidenta”, le pidió el senador. Mientras que la presidenta de la Cámara contestó que es “muy tolerante”, pero que “para eso se hacen las órdenes del día”, y continuó interrumpiéndolo: “Yo no le impido la palabra a nadie, sólo estoy haciendo cumplir el reglamento. No es la sesión donde tenemos que tratarlo”.

Guastavino, aún así, sentenció: “Cada vez que me toque hablar en las próximas sesiones voy a manifestar, así usted me impida hacerlo, cuando tengamos que lamentar noticias como éstas donde mueren por abortos clandestinos dos mujeres en quince días”. Luego de esto, pasó a hablar sobre el proyecto de extinción de dominio.

