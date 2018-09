Un problema del corazón de D´Elía rompió la grieta

El dirigente Luis D´Elía contó que tuvo un problema en el corazón en el año 2015 y que el médico que le realizó los tres Bypass que le salvaron la vida fue un miembro de la Sociedad Rural.

El dirigente contó la anécdota el jueves en la sede de la CTA de la calle Piedras, en San Telmo, donde concurrió por las elecciones en el gremio. El medio Infobae replicó la historia.

D'Elía sintió una molestia en el corazón y como afiliado de UPCN concurrió al Sanatorio Anchorena, donde le hicieron un electrocardiograma que no arrojó anomalías y regresó a su casa.

Poco después, recibió el llamado del médico Nicolás Lalor, miembro de una tradicional familia miembro de la Sociedad Rural.

D´Elía contó que el médico le hizo "15 análisis distintos y no encontró nada" pero que no se quedó conforme: le hizo un cateterismo y detectó que el estado del piquetero era muy delicado.

"Me dijo que si no me operaba me moría en una semana". Según la versión de D'Elía, en ese momento Lalor le dijo: "Pero tenemos un problema. Yo soy la puta oligarquía", a lo que el piquetero respondió: "Sí, pero tenés cara de buen pibe".

Lalor operó a D'Elía durante 14 horas y le practicó tres by-pass. Hoy sigue siendo su médico.