Un precandidato a intendente de Necochea niega haber hecho aportes por $50 mil a la campaña de Cambiemos

Leonardo Ruggiero fue precandidato a intendente local por Necochea en el frente Cambiemos en el año 2015. Pero luego de la investigación de El Destape sobre los aportantes truchos sufrió lo que él mismo consideró "un fuerte desengaño": se encontró con que aparecía en la lista con un aporte de $50 mil pesos cuando no lo había hecho.

El actual subsecretario de producción local, habló con el programa Segundo Aire, que sale de lunes a viernes de 10 a 12 por la radio Cooperativa local, FM 105.1 y negó rotundamente haber hecho dichos aportes. Él, junto a otros políticos y ciudadanos aparecieron en la lista de aportantes del PRO para la campaña presidencial del 2015 que le dio la victoria a Mauricio Macri.

"La mayoría de los que aparecen están en la misma que yo, son la gente que me acompañó en las primarias. Estará en la conciencia de cada uno qué decir, pero yo no hice ningún aporte", explicó.

"Cuando vi que aparecía en la lista poniendo 50 mil pesos me dio bronca. Da bronca que usen tu nombre sin consultar. Me pareció obsceno, pensé que el PRO lo iba a erradicar en la política. Siempre estuve ligado al espacio sintiendo que íbamos a eliminar estas practicas políticas. He sufrido un fuerte desengaño", relató.

Además opinó "que un montón de gente de Necochea aporte a una campaña presidencial, es obsceno. Me animo a decirte que ningún hizo dichos aportes, todos con los que hablé coincidian en la molestia de ser utilizados de esta manera", explicó ante las preguntas del conductor radial que se preguntaba: ¿"entonces, de dónde salió esa plata?".

Este caso se enmarca en un total de 18 aportantes en Necochea que figuran por un total de casi medio millón de pesos para la campaña presidencial de Mauricio Macri en 2015.

Los datos se desprenden de una investigación por "aportes truchos" en Cambiemos, donde en diversos distritos de la provincia de Buenos Aires algunos ciudadanos denunciaron que su nombre había sido usado sin permiso para engrosar la lista de aportantes a la campaña macrista.