Un periodista de Clarín reconoció públicamente un escandaloso caso de censura en el diario

Un periodista de Clarín fue escandalosamente censurado por los directores del diario y tuvo que reconocerlo públicamente. Ante la pregunta incómoda del conductor Jorge Rial, quien lo interrogó en la red social Twitter, lo admitió.

"Procesan y embargan a Andrea del Boca y Julio De Vido por irregularidades en el contrato de "Mamá Corazón" // Esta fue la decisión de la Justicia, en julio de 2018, luego confirmada por la Cámara Federal. No es una cuestión periodística, sino judicial", tuiteó el periodista del diario Alejandro Alfie.

Embed Pero la nota a @AndreaDelBoca1 por qué no salió? El reportaje que le hiciste. Esa es la pregunta. Censura de @clarincom? — JORGE RIAL (@rialjorge) 18 de febrero de 2019

Rial preguntó: "Pero la nota a @AndreaDelBoca1 por qué no salió? El reportaje que le hiciste. Esa es la pregunta. Censura de @clarincom?".

Alfie tuvo que reconocerlo. Embroncado, afirmó: "Me hubiera gustado que saliera publicada, porque Andrea del Boca tuvo que responder muchas cosas de la causa judicial, que en la mayoría de las entrevistas evita mencionar. Pero yo no tomé la decisión de no publicarla. Fue una decisión de política editorial, que me excede".