Un participante de "Ojos que no ven", el program de Andrea Politti en El Trece, le tocó la cola a una chica durante una consigna del programa y la conductora debió intervenir para ubicar al joven.

Politti le había pedido al participante que bailara un lento con la joven que buscaba conquistar, quien estaba vendada. En medio de esa situación, Politti debió frenar todo para poner en evidencia el acoso del hombre.

"Momento, paren, paren… ¿por qué le tocó la cola? No está bueno, te tuvo que corregir. Primero porque ella no sabe quién sos, está vendada y por ahí, ustedes tienen una confianza para hacerse ese tipo de bromas pero no sabe quién sos vos", lo retó Politti.

"¿Alguna vez le tocaste la cola?", inquierió la conductora, antes de resaltar: "Respetala… cariño y respeto son una base fundamental, si no te va a decir que no".