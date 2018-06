El párroco del colegio Nuestra Señora de Fátima en Castelar, Hernán Ustariz, amenazó a las estudiantes de la institución que tenían un distintivo de la campaña por el abortolegal y les aconsejó a las jóvenes que “si no quieren tener hijos, cierren las piernas” como forma de un novedoso método anticonceptivo.

Según relató el portal Tiempo Argentino, el martes 19 de junio el sacerdote les mostró un video antiaborto y les sugirió a las menores: “Si no están enamoradas, no tengan sexo. Si no quieren tener hijos, cierren las piernas”.

Las alumnas, en tanto, planearon exhibir distintivos verdes en el acto por el Día de la Bandera, lo que provocó el enojo de las autoridades. “Si están a favor de que se muera un bebé, ¿por qué no están a favor de que se mueran también las mujeres?”, las increpó el párroco y la situación continuó con amenazas de echarlas del colegio, nervios y llantos.

El establecimiento educativo se niega a cumplir la Ley de Educación Sexual Integral y desoyen los reclamos de las alumnas para que se brinden al menos talleres de educación sexual. Frente a la negativa de las autoridades del colegio, en marzo, las alumnas y los alumnos desplegaron carteles en el patio del colegio solicitando que los dejen expresarse libremente. “Nos están censurando” y “Obligar a callar es opresión”, decían algunos.

“Ni siquiera estaban promoviendo el aborto o hablando de ese tema puntual. Estaban intentando que las escuchen para promover la idea de un taller de educación sexual que se pidió en reiteradas veces. Ya no tenían manera de que las escuchen, y ellos seguían centrándose en el tema del aborto por un distintivo verde”, manifestó la madre de una de las menores de edad.

Una maestra de primaria de Nuestra Señora de Fátima, después de la media sanción de la ley en el Congreso, increpó en el medio de un recreo a otras alumnas, obligándolas a los gritos a sacarse cintas verdes del pelo. “O se las sacan o se las saco yo”, les inquirió. “Ese verde, acá, no”, se excusó la maestra, ante el temor de las menores, cuyo uniforme es de color verde.

Ustariz decidió no hablar al respecto y según consignó el medio Tiempo, el párroco se excusó: “No tengo nada que aclarar de este tema, ya negué todo lo que dicen. En todo caso hablaré con los padres. Pero no tengo nada que aclarar y menos a los medios, de los que desconfío”.