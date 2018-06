La campaña por la despenalización del aborto caló hondo en la juventud que levantaron sus pañuelos verdes en el Congreso el 13 de junio cuando se debatía en el recinto el proyecto de ley. Durante esa jornada, muchos fueron los posteos que se viralizaron en contra y a favor del aborto, entre ellos, el de Marcelo Savazzini quien decidió exponer a su hija de 15 años por estar a favor de la interrupción legal del embarazo.

A través de un posteo de Facebook, el hombre le envió una carta pública a su hija en el que le contaba que ella no fue deseada pero que junto a su madre decidieron continuar “con su vida”.

"Hace 15 años o un poco más me enteré que habías sido engendrada. No fuiste planeada. No te buscamos. No fuiste producto de una pareja constituida con un proyecto firme. Al principio me dio miedo, y después otras cosas que prefiero no decir. Tanto tu madre como yo decidimos seguir adelante con tu vida. A pesar de las dudas. Quizás hubiera sido más fácil quitarte con un aborto y prescindir de una gran responsabilidad, siendo yo un pendejo; no tan pendejo pero muy pelotudo", comenzó el texto que a las pocas horas fue borrado.

Embed Emocionante carta de un padre a su hija abortista. pic.twitter.com/4A3AQUw1Zi — Eduardo Feinmann (@edufeiok) 19 de junio de 2018

El posteo fue compartido por el periodista oficialista Eduardo Feinmann en su cuenta de Twitter y rápidamente se viralizó. Ante las repercusiones, la tía de la joven le respondió al conductor y denuncio que el ejemplo de padre que quiso vender Savazzini en realidad, durante el embarazo de su hija, golpeó a su mujer.

“Soy tia de esta chica. Cuando este tipo cagaba a palos a mi hermana estando embarazada, era un ejemplo ? cuando tuvo que irse de su casa y vivir en la mía por las amenazas que recibian de este tipo, tambien era un ejemplo ? cuando conduce ebrio, también lo es ? COHERENCIA !!!”, replicó Jimena Mora.

Embed Soy tia de esta chica. Cuando este tipo cagaba a palos a mi hermana estando embarazada, era un ejemplo ? cuando tuvo que irse de su casa y vivir en la mía por las amenazas que recibian de este tipo, tambien era un ejemplo ? cuando conduce ebrio, también lo es ? COHERENCIA !!! — Jimena Mora (@Jimelizmora) 19 de junio de 2018

En tanto, en una entrevista con Infobae, el hombre contó que el escrache a su hija provocó que ella no le quiera hablar y haya pasado el Día del Padre solo: "Me generó un problema muy grande. No estoy arrepentido de lo que escribí, pero mi hija se sintió expuesta, no quiso pasar el día del padre conmigo y me dice que no va a hablarme nunca más en la vida. Estoy muy mal sinceramente", explicó .

"Mi hija no me habla, estoy muy angustiado. Siente que la escraché y la avergoncé delante de todos. Pero sinceramente quise brindarle un mensaje de amor, lleno de sensatez, sin pensar que eso iba a generar esta bola de nieve que ahora no puedo detener. Quise que recapacite contándole mi historia, pero generé todo lo contrario", concluyó.