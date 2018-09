SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Cuando Miguel subió al remís para acompañar a su abuela al banco, jamás pensó que dejaría tanto atrás: en el asiento se olvidó su celular, en el cual guardaba los últimos recuerdos de su mamá, Pabla, que falleció hace cinco meses. Ahora, se puso en campaña para recuperarlo.

Miguel tiene 11 años y vive en San Juan. Su mamá, a quien en su casa la llamaban Paula, tenía 36 años y murió de cáncer. En esos últimos meses juntos, madre e hijo sacaron todas las fotos y grabaron todos los videos y audios que pudieron, para que el chico pueda conservar la esencia de ella de alguna manera.

"El lunes salí de mi casa con mi abuela, que tenía que ir a cobrar al banco San Juan y nos subimos a un remis Victoria. Cuando me bajé, diez minutos después, me di cuenta de que el celular se me había caído en el remis. Yo me compraría otro, pero ahí tengo los recuerdos de mi mamá que hace cinco meses falleció", contó Miguel al diario sanjuan8.com.

El celular se lo habían regalado el 27 de mayo de este año, en su cumpleaños. Se trata de un Samsung Galaxy J1Ace negro, sin vidrio templado y con un rasguño en la pantalla.

Según cree el nene, lo perdió entre las 10 y las 11.30 de este lunes en el trayecto desde su casa, en el edificio Natania de la calle Tucumán hasta el Banco San Juan que está en Las Heras y 25 de Mayo.

"No me acuerdo del número de remis, pero sí de la cara del hombre. Si lo veo lo voy a reconocer", aseguró el nene. Además, contó que en la remisería lo mandaron a hacer la denuncia en Transporte Público, pero remarcó: “Yo quiero que aparezca ahora". Ante cualquier información, llamar al 2644593165 o al 4215938.

