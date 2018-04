Un mediático massista se pasa a Cambiemos

El ex diputado provincial y abogado Mauricio D'Alessandro formalizó su alejamiento del massismo.

El mediático abogado lo hará a través de la conformación de un partido llamado "Integrar" junto al intendente de Chivilcoy Guillermo Britos.

El letrado se consideró "vidalista" y que en noviembre pasará a Cambiemos. Lo contó en una entrevista al programa de FM Milenium "Sobremesa".

Mauricio D'Alessandro foto @dalessamauricio

"Con un peronismo unido con el kirchnerismo, esté o no Cristina, nosotros vamos a hacer una alianza con Cambiemos", afirmó D'Alessandro, ya que confesó ser "como los celíacos con respecto a las harinas: no quiero estar ni cerca de un kirchnerista, no quiero ni que me roce".