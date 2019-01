Un jubilado explotó contra el gobierno por los tarifazos: "Le pegaría un ..."

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Un jubilado que tiene una deuda de servicios por más de 50 mil pesos y que se endeudó para poder abonarlos arremetió contra el gobierno y amenazó que si vienen a cortale un servicio les pegará con un fierro.

"Ya tomé crédito de Anses para pagar las facturas"

“Debo 18 mil pesos de gas y lo que vino de luz que son 6 mil pesos. Más lo que debo de agua que son casi 30 mil pesos”, afirmó el jubilado en una entrevista con Crónica Televisión donde adelantó que golpeará a los empleados de las empresas si quieren cortarle el suministro.

"Ya tomé crédito de Anses para pagar las facturas. Ya no puedo sacar más crédito y me quedan mil pesos nomás. No sé qué voy a poder hacer", manifestó el jubilado que se llama Eduardo.

"Yo al que encuentro que me toca algo, le pego un fierrazo en la cabeza", sostuvo el hombre, quien pidió a los jubiladosque se ponga de acuerdo para no pagar más nada y repudiar al Presidente Macri.

"Que se vayan todos. Si Macri me está escuchando le digo ´Andate, vos, Caputo y la cría porque no sirven para nada´", sostuvo el jubilado.