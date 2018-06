Un joven de Palermo hizo el ridículo en lo de Feinmann para criticar el aborto

Un joven estudiante se hizo viral en las redes sociales tras sus absurdos comentarios acerca del aborto durante el último programa de Eduardo Feinmann.

El conductor de A24 invitó, entre otras personas, a la ex presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Carlos Pellegrini , Ofelia Fernández y a un joven estudiante de 5º año del colegio privado "Palermo Chico", ubicado en el Soho del barrio porteño.

Durante la encendida discusión, Santiago de All esgrimió un argumento tan falaz que no pudo evitar ser burlado en redes: "En Argentina mueren 200 mujeres por electrocución al año. Entonces, con tu argumento digo bueno, deberíamos sacar la electricidad de todo el país porque se mueren mujeres. ¿Te parece lógico eso? Me imagino que no", aseguró.

Ante el insólito razonamiento, Ofelia contestó tajante: "Pero es patético en todo sentidos. ¡Qué comparación!".

"No podemos quitar la electricidad de todo el país. ¡No podemos seguir quitan niños de los vientres maternos! La solución es educar correctamente a la gente en el uso de la electricidad", finalizó.