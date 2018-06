Dinu Alex, un fanático indio de Lionel Messi, tomó una drástica medida tras la derrota de Argentina ante Croacia: se quitó la vida y su cuerpo apareció en el río Meenchal.

Luego del partido del último jueves, el joven dejó una nota de despedida y desapareció de su casa. “Ya no queda nada para mí en este mundo, me voy, mi Dios del fútbol me decepcionó”, fue el mensaje que dejó el joven.

Dinu Alex, un contador de 30 años radicado en la aldea Arumanoor en el distrito de Kottayam, se habría suicidado tras el mal desempeño de la Selección Argentina y de su ídolo en el partido del jueves, según reportó la prensa india.

De acuerdo al Times of India, entre las anotaciones personales de Alex se encontraron frases como “Messi, mi vida es por tí, esperando verte levantar la Copa Mundial” o “mi equipo comienza su camino, llevando mi vida”.