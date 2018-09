Un integrante de los Spurs reveló el futuro de Ginobili

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Tras el anuncio del retiro de Emanuel Ginóbili, los San Antonio Spurs buscan acomodarse al recambio generacional. Sin embargo, el argentino podría mantenerse cerca del plantel, según reveló un asistente técnico.

El italiano Ettore Messina, ladero del head coach Greg Popovich, habló sobre la salida de Manu y deslizó algunos datos que dan señales sobre el futuro de la ya leyenda de la NBA.

"Nosotros estábamos esperando la decisión de Manu. Al pasar el tiempo comencé a pensar que su decisión de retirarse estaba tomada porque cuanto más tiempo pasaba, más me convencía de eso. Ha tomado la mejor decisión para él y para su futuro después de haber jugado una temporada excelente y dejando un recuerdo fantástico en todos los aficionados", afirmó.

Y apuntó: "Yo creo que Manu nos ayudará con los Spurs, nos ayudará en el día a día con su presencia. No es que dijo adiós y se va para no vernos nunca más. Seguramente estará aquí, al lado del coach Pop, al lado de sus compañeros y del cuerpo técnico. Quizás algún día tome un cargo dentro de los Spurs, pero Manu no se va totalmente de la franquicia".

"Manu fue querido por todo el mundo, dentro y fuera de la cancha. Todos nos acordamos de su último partido con la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos y todo lo que pasó en ese momento en el pabellón de Río de Janeiro. Y seguramente vamos a tener una noche muy emotiva el día que los Spurs le hagan un homenaje como lo hicieron con Tim Duncan hace unos años. Toda la gente que he hablado se quedó con una tristeza muy fuerte por el retiro de Manu", concluyó.