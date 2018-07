Un informe revela todas las mentiras de Clarín sobre el crimen de Rafael Nahuel

Un informe revela todas las mentiras del diario Clarín sobre el mapuche asesinado Rafael Nahuel.

El estudio fue realizado por los delegados de la asociación de trabajadores del estado (ATE), la asociación de técnicos de CNEA (ATCNEA) y la asociación de profesionales de CNEA (APCNEAN) del Centro Atómico Bariloche.

En un comunicado cuentan: "Queremos expresar nuestra indignación por nuevas mentiras expresadas por el periodista Claudio Andrade en la nota publicada en Clarín del 9/7/2108: “Conflicto en la Patagonia: Nuevas dudas y sospechas en la causa por la muerte del mapuche Rafael Nahuel”. En la cual nuevamente se ataca sin fundamento a nuestros compañeros de trabajo".

Y revela: "En dicha nota titulada “Conflicto en la Patagonia” se afirma entre otras cosas, las siguientes falsedades:

1) Por un lado, las pericias en las extremidades de los integrantes de Prefectura Naval y mapuches para detectar restos de pólvora difirieron sustancialmente en sus conclusiones. Mientras el Departamento de Caracterización de Materiales del Centro Atómico Bariloche dictaminó que no había residuos de pólvora en Nahuel, en el Servicio de Ingeniería y Química Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales del Ministerio Público de Salta indicaron lo contrario. En la realidad, en Bariloche, no se llevó a cabo ninguna pericia, sino simplemente un estudio técnico de cuántas partículas de antimonio, bario y plomo, había en distintas muestras anónimas. Ese estudio debe ser interpretado por peritos idóneos para que ellos determinen cuales muestras corresponden o no a disparos. A sugerencia misma de los trabajadores del Centro Atómico Bariloche, ese estudio se envió al servicio de Salta para que ellos hagan la pericia. Estos son los que determinarían quien disparó o no. Por lo tanto esta información como la publicada anteriormente por Andrade en Clarín 8/2/2018: “Conflicto en la Patagonia: Autopsia al mapuche muerto en Mascardi: le habrían encontrado restos de pólvora en la mano”. Que dice “Los científicos del Instituto Balseiro habrían confirmado a la Justicia Federal que fueron encontrados restos de pólvora en las manos del Rafael Nahuel” son completamente falsas e infundadas.

2) Escribe Andrade: En el Gobierno consideran que no fue pertinente enviar a hacer los análisis de las cintas de carbono a un departamento que dirige la científica Adriana Serquis conocida por su militancia kirchnerista. Serquis ha calificado al gobierno de Mauricio Macri como una “dictadura”. No nos consta ninguna declaración pública de ningún trabajador involucrado en la pericia respecto de calificaciones al gobierno. Más allá de eso, el procedimiento técnico fue detallado y todos los datos originales entregados, por lo que no hay ninguna posibilidad de falsear los resultados. Estas declaraciones son una ofensa a los investigadores y técnicos de la institución, cuyos resultados de los trabajos son independientes de toda posición política e ideológica. Además las muestras eran anónimas. Más aún, las máximas autoridades de la institución, que asumieron con este gobierno, han respaldado el estudio: “La CNEA respalda los estudios que realizan sus profesionales para asistir a la justicia” (Miércoles, 13 Junio 2018 19:13). En esta nota pública, el presidente, vicepresidente y gerente general de la CNEA afirman que:

El análisis realizado por el Departamento de Caracterización de Materiales del Centro Atómico Bariloche evaluó la presencia de componentes químicos utilizando un microscopio electrónico de barrido sobre muestras codificadas sin nombres, enviadas oportunamente por el Juzgado, hecho que aseguró el anonimato de las personas motivo de la investigación, garantizando la imparcialidad del estudio. En definitiva, el perfil eminentemente técnico del Informe elaborado por CNEA entregado al Juzgado requirente, está sustentado por la idoneidad y profesionalismo del grupo científico y técnico interviniente de la Institución; el uso de equipamiento de última generación; y el procedimiento utilizado que impedía conocer a quiénes pertenecían las muestras estudiadas.

3) Escribe Andrade: "Fuentes científicas le relataron a este diario que la doctora recorrió la institución con un documento escrito por ella misma, donde se avala su trabajo en el caso Nahuel. Le pidió a casi todos los miembros del staff de la institución que lo firmaran pero muchos se negaron". Esto es una falsedad completa. La nota fue elaborada por trabajadores del Centro Atómico Bariloche reunidos en asamblea, y fuimos los mismos trabajadores los que recolectamos firmas entre nuestros compañeros. Nadie se negó a firmar. Por lo arriba expuesto, desmentimos y corroboramos nuevamente la tergiversación de los hechos que repetidamente hace el periodista Claudio Andrade. Desde que ocurrió el hecho vemos que trata de sostener la hipótesis de que hubo un enfrentamiento armado en la muerte de Rafael Nahuel y darle un supuesto halo de veracidad sosteniendo relatos infundados, mentiras y desprestigiando con ataques perversos la labor de los trabajadores del Centro Atómico Bariloche, que simplemente están colaborando con la justicia por pedido de ella misma.Una vez más, repudiamos este tipo operaciones y que no tienen nada que ver con dar información o con el periodismo.