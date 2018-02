El ex futbolista fue campeón con el 'Millonario' tanto como jugador como técnico.

Tras la aparición de un video donde el delantero de River Lucas Pratto se confiesa hincha de Boca, una vieja gloria del club de Nuñez mostró su simpatía con el elenco de la Rivera en declaraciones televisivas.

Se trata de Américo Rubén 'Tolo' Gallego, quien aseguró le hubiese "gustado jugar en Boca y dirigirlo" y sostuvo que allí "hubiera triunfado más".

"Me hubiese gustado jugar en Boca, como todo jugador, pero no me la puse a la camiseta. Dirigir a Boca también, cuando uno es entrenador quiere dirigir a todos los equipos", explicó el DT.

Y recordó cuando estuvo cerca de llegar al 'Xeneize' como jugador: "Me va a comprar Boca y yo contento. Por mi perfil era más para Boca que para River, pero me termina comprando River porque Boca se había gastado toda la plata con Maradona. Hubiese triunfado más en Boca, aunque ahora soy de Newell's y de River".

Las declaraciones del 'Tolo' llamaron la atención ya que fue multicampeón con River. Como jugador obtuvo 5 títulos, mientras que como entrenador consiguió dos campeonatos locales.