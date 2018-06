Un hombre se masturbó frente a una nena después de la marcha #NiUnaMenos

A pesar de la resistencia y la lucha feminista que quedó materializada en las masivas marchas en todo el país por el reclamo de Ni Una Menos, las mujeres continúan sufriendo la violencia sexual machista y misógina.

En La Plata, luego de la manifestación que se replicó en el centro, un hombre de 52 años se masturbó frente a una nena dentro de un colectivo. Si bien los pasajeros no le hicieron caso a su pedido de ayuda, la chica llegó a avisarle a su padre, quien fue a buscar al acosador y lo golpeó.

La escena fue relatada por Camila Faliani, quien grabó un video con la cara del acosador y lo subió a su cuenta de Facebook. En él, se ve cómo un pasajero tiene sujetado en el asiento al hombre que, con la nariz sangrando, le dice que “sólo iba a laburar” y que pregunte quién es él en el barrio, ante la negativa de dar su nombre y apellido.

“Estaba atrás, cuando el chofer apagó las luces al pasar por Ensenada, el tipo se empezo a masturbar, me chistó para que me diera cuenta y yo me cambie de lugar. Le dije a un chico que estaba cerca pero no me dio bola, luego él se sentó cerca de donde yo me senté y en unas paradas me bajé. Solo atiné a llamar a mi papá que vino de inmediato”, fue lo que le contó la nena acosada a Faliani, mientras lloraba.

Cuando se bajó, la chica le avisó a su padre y juntos volvieron a subir al colectivo. El hombre le preguntó a su hija “¿Quién fue?” y ella señaló al acosador, con lo cual fue a golpearlo.

El chofer llamó a la Policía de inmediato y enseguida llegaron efectivos al lugar, que se llevaron detenido al acosador a la comisaría cuarta.

“Al verla, llorando, desesperada, temblando, lo único que se me ocurrió con la rabia que dan estas cosas, fue tomar mi celular e ir a decirle todo lo que sentía. Que se viralice su cara, que no duerma tranquilo, que no camine tranquilo por la calle. Porque lamentablemente como le dijo el papá de la nena ‘Vos entras a la comisaría y salís, pero de esto no te vas a olvidar’”, escribió Faliani en su posteo.

