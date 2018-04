“Ya son como las 11 de la noche y es la tercer vez que escucho este ruido de m… No sé qué está pasando, pero lo quiero grabar ahora para que después me crea la gente, porque esto nunca me pasó. Estoy podrido”, comenzó su relato un guardia de seguridad que trabaja en el estado de Huracán. En el video se ve al hombre, asustado, que baja las escaleras hasta unos vestuarios tras escuchar unos extraños golpes.

La grabación casera muestra una puerta que se cierra y se abre constantemente, produciendo unos fuertes sonidos. El guardia, aterrorizado, abre la puerta y se encuentra con el vestuario vacío. Según asegura, no había nadie más allí. “Me quiero ir”, se lamenta.

Embed

Algunos usuarios de YouTube incluso notaron que, en el minuto 1:09, se puede observar una sombra con forma humana. ¿Será un fantasma, un demonio o simplemente el viento?

