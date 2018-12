Un ex ministro de Néstor Kirchner ¿se lanza a Presidente?

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

En una entrevista, el diputado Marco Lavagna dejó abierta la puerta a una posible candidatura de su padre, el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, si hay "consenso".

En una entrevista con Bien Argento, que se emite por FM Palermo, el diputado fue consultado sobre la posibilidad de que su padre sea candidato a la presidencia en 2019 y sorprendió con su respuesta. Es que la tradicional contestación a la reiterada pregunta era negar esa chance, sin embargo, esta vez fue distinta.

Si bien aseguró que no cree "en los rejuntes con el solo objetivo de ganarle al otro", también resaltó que cree "en la necesidad de consensos básicos" que permitan "encaminar a la Argentina, no solo sectores políticos, sino también la sociedad civil, sindicatos, empresas".

Y resaltó: "A mi padre lo veo como una garantía de calidad, una garantía de esos consensos, si no llegás a esa situación veo poco margen".

Ante la repregunta sobre si estaba confirmando una candidatura de su padre, Lavagna fue aún más claro. "Estoy casi diciendo que si no hubiese consenso no", afirmó.

Y agregó: "No importa el puesto, no importa el cargo, importa llevar adelante el proceso, en el proceso de consenso sí lo veo a mi padre en un rol, cuál será el rol no te puedo decir, pero sí jugando, sino no lo veo ahí en un rol activo".

"La mala noticia es que hoy no estás en una situación en que se vea que esos consensos empiezan a tomar forma. Es parte de lo que estamos tratando de construir en Alternativa Federal", aclaró.