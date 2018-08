Luciano Cohan, ex Subsecretario de Programación Macroeconómica del Ministerio de Hacienda de la Nación, conducido por Nicolás Dujovne, compartió un insólito tuit en el marco de la nueva disparada del dólar.

"Inédita la nueva operación 'Vuelve el cepo'. No me queda claro si lo hacen de mala leche o simplemente de estúpidos. Lo primero no lo dudo, pero sospecho bastante de lo segundo", compartió en su cuenta de Twitter el saliente funcionario.

Embed Inédita la nueva operación "Vuelve el cepo"



No me queda claro si lo hacen de mala leche o simplemente de estúpidos. Lo primero no lo dudo, pero sospecho bastante de lo segundo. pic.twitter.com/boRzx4QWeb — Luciano Cohan (@LucianoCohan) 1 de agosto de 2018

Luego de varios días de estabilidad, la moneda estadounidense volvió a subir y se ubica en $ 28,20. Hasta el momento alcanza un alza de 20 centavos mientras que en algunos bancos privados la suba llegó a 40 centavos.

Cohan se fue en medio de la crisis del Gobierno que obligó a acudir al FMI por un préstamo por 50 mil millones de dólares. A pesar del cachetazo que la realidad le dio a los funcionarios, algunos parece querer poner la culpa en otros.