Un ex jugador de la selección argentina contó su tensa pelea con Messi

El ex defensor de la selección argentina, Nicolás Burdisso, estuvo en el programa "Podemos Hablar" de Andrés Kusnetzoff y contó el episodio en el que estuvo cerca de pelearse con golpes de puño con Lionel Messi.

"Si, nos peleamos. Fue en la Copa América acá en Argentina. Pasa mucho en los vestuarios", comenzó a el ex jugador de Boca Juniors.

Luego describió la secuencia: "Discutimos adentro de la cancha, el quería la pelota, yo se la quería dar y no podía, cosas que pasan. Entramos al vestuario peleando, discutiendo, y cuando vi que venia me pare y nos separaron. No fue piñas".

"Es algo muy común del fútbol. Aparte Lionel tiene carácter fuerte y está bueno que sea así. Lo bueno es que termino todo ahí. Después quedo todo bien, yo no volví nunca mas a la selección", bromeó Burdisso.

Después aclaró: "Volví, pero me rompí la rodilla y cuando volví. Me amigue, no tengo ningún problema. Lionel es un personaje que no te permite estar distanciado".

