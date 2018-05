Un ex director de Mitre se hartó de Clarín y contó la interna del poder

El ex director Mitre y La 100 Jorge Santos arremetió contra el Grupo Clarín, luego de que algunos periodistas del multimedio cuestionaran la actualidad económica de la Argentina y el principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Qué te tiene que conceder el gobierno de Macri y todavía NO lo hizo para que, en días, hayas cambiado tanto, vos y tu periodistas, y se conviertan en medio de circunstancias complejas que vivimos los argentinos, en un obvio calentador de pálidas", escribió en su cuenta personal de Twitter.

Santos además dejó entrever que el Grupo negocia con los gobierno para blindar a los políticos. "Alguna vez en tu vida podés dejar de querer ser un ambicioso y enfermizo negociante y convertirte en un medio de comunicación que apoye el esfuerzo que hace la gente de tu país que quiere salir adelante en una circunstancia histórica tras años de frustración?", se preguntó.

El ex director de Mitre tildó de "esclavos" a los periodistas que escriben en el medio al que le pidió que "deje de operar". "NO juegues con la vida de 45 millones de personas. Los dueños principales de ese Grupo están salvados al igual que las de sus descendientes y muchos más... Muchos argentinos la están pasando mal; NO por Macri, lo sabes", escribió.

En la última semana, Alfredo Leuco, Marcelo Bonelli y Eduardo Van Der Kooy fueron las caras visibles de las críticas contra el gobierno por los medios. "Desde mi humilde posición, te ruego, deja de operar y no les ordenes a tus esclavos periodistas que operen. Argentina NO es un pedazo de tierra, somos nosotros, que agrietados o no, debemos vivir lo más en paz que podamos", sostuvo.

