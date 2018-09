SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Enrique Pescarmona, uno de los empresarios involucrado en los "cuadernos", arremetió contra el juez Claudio Bonadio y lo desmiente. El dueño de la empresa IMPSA (Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C.) afirmó: "No estoy en una asociación ilícita.

Asimismo, consideró que el magistrado a cargo de la causa cometió un error al decir que el era parte de una asociación ilícita. "Soy un tipo mal visto por la sociedad ahora. No soy cartelista", sentenció en una entrvista en Perfil el empresario arrepentido en la causa de los cuadernos de Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, la mano derecha de Julio De Vido.

Pescarmona habló sobre los pagos al Estado durante el gobierno anterior y reconoció el desembolso de una suma de 200 mil dólares. "Bonadio hizo un gran trabajo, pero con la rapidez que tuvo, es probable que se haya equivocado", manifestó.

"Si yo creyera que Bonadio no se equivocó, no estaría recurriendo la resolución. Nosotros hemos sido perjudicados. Me quedé con el 35% de mi empresa. Soy un paria ahora. Soy un tipo mal visto por la sociedad. Nunca estuve en una asociación, no soy cartelista. Compito en el mundo, en todo lo que hago. Pienso en el mundo como mi mercado, no solo pienso en Argentina.

Y reiteró, enojado: "¡Yo no estoy en una asociación ilícita! Es un error del doctor Bonadio, a quien respeto y que está haciendo las cosas como él cree que están bien. Se equivocó conmigo, qué quiere que le diga. Tengo que aceptar la Justicia, pero puedo aceptar que la Justicia se equivoque, o un juez, en este caso".