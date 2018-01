Un DT argentino dijo que antes de dirigir al Barcelona se vuelve a su granja

El sueño de todo entrenador en la actualidad debe ser dirigir a Messi y las rutilantes figuras del Barcelona. O será el de casi todos, ya que un entrenador argentino rechazó con énfasis su posibilidad de entrenar al elenco 'Blaugrana'.

Se trata de Mauricio Pochettino, actual director técnico del Tottenham Hotspur de la Premier League, quien aseguró: "Yo nunca voy a dirigir al Barcelona, antes me vuelvo a mi granja de Argentina".

La respuesta del DT tuvo que ver con una pregunta sobre los rumores que hablan de un seguimiento de los dirigentes del 'Barsa', pero Pochettino fue claro en su explicación.

Yo no seré nunca entrenador del Barcelona o del Arsenal porque estoy muy ligado al Espanyol y al Tottenham. Yo he crecido en Newell's y no entrenaré jamás a Rosario Central. Esta es mi decisión. Preferiría trabajar en mi granja en Argentina que ir a trabajar a ciertos lugares", sentenció.