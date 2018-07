El presidente de Lanús e integrante del Comité Ejecutivo de AFA, Nicolás Russo, lanzó duras acusaciones contra los Lionel Messi y compañía y consideró que "este cuerpo técnico se vio muy condicionado para armar la lista".

En una entrevista con TyC Sports, el dirigente no se guardó nada y reveló detalles de lo que sucedió en la intimidad de la Selección durante los últimos años, que dejan mal parados a los jugadores.

"Vengo escuchando hace varios días críticas a granel y veo que todo está recayendo en el cuerpo técnico, escucho encuestas… El problema de la Selección viene desde hace muchos años, no es de un técnico y no quiero deslindar de responsabilidad al Comité Ejecutivo actual de AFA o a Tapia que es su presidente. Esto viene desde los años de Grondona, para mí no funciona bien el esquema de la selección argentina porque los jugadores tienen mucha preponderancia en las decisiones", apuntó Russo.

Y enfatizó: "Este cuerpo técnico se veía muy condicionado para armar la lista; para mí Sampaoli a algunos jugadores no los hubiese convocado, jamás hablé con él pero uno está en el ambiente y sabe cómo viene la cosa pero, ¿qué vas a hacer? ¿vas a romper el grupo? te tenés que adaptar al grupo, uno escuchó todos los problemas que hubo allá, es muy difícil… ¿qué hacés, te vas en el medio del Mundial?".

Asimismo, indicó que "hoy lo más fácil es pegarle a Sampaoli", aunque también señaló que "es verdad que hay cosas que no funcionaban". "Uno no lo iba a decir públicamente pero yo lo que pensaba de esta Selección es que íbamos a ganar el grupo, jugar con Perú que podía salir segundo y después era prender una vela pero no por Sampaoli sino porque hoy no tenemos a los mejores jugadores del mundo", dijo.

En esa línea, el dirigente de Lanús consideró que "nos confundimos cuando decimos que podemos salir campeones", ya que "hace falta un proyecto, un proceso distinto desde la AFA hacia abajo", y además la Argentina "no tiene a los mejores jugadores".

Sobre el rol de la dirigencia en la crisis del fútbol argentino, Russo no evitó la crítica, pero insistió en la influencia de los jugadores. "A Tapia y a todo el CE le tocó agarrar cuando faltaban cuatro fechas para la Eliminatoria, con un plantel armado, Messi estaba suspendido más allá de que con una buena gestión de AFA se logró que se pudiera habilitar pero con estos jugadores se cayeron varios cuerpos técnicos", disparó.

Al tiempo que reveló: "Acá llegaban los jugadores y se decía que quedaban concentrados y no estaban concentrados. Fuimos a Barcelona y honestamente… se podrían haber quedado en el predio de Ezeiza. Hay cosas que no es sólo lo económico sino que hay límites que hay que poner, entiendo que no se tocó fondo pero estamos en un nivel muy bajo, no estamos bien y hay que armar un proceso nuevo que arranca de juveniles y en mayores, pero con límites"

Además aseguró que "era un derecho adquirido de los jugadores tomar las decisiones o tener el control", y planteó que es necesario "arrancar un proceso nuevo". "Hoy hay un contrato y mi opinión es que si el técnico quiere seguir y está convencido de que puede dar vuelta esto, yo soy partidario de que siga. Hay que marcar ciertas pautas de trabajo, la dirigencia debe incidir más en un montón de cosas y hay muchas cosas que ocurrieron en los últimos años que se deben cortar".