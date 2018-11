Un dirigente de Cambiemos agredió a la concejal kirchnerista Victoria Tolosa Paz

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El concejal de Cambiemos Javier Mor Roig agredió verbalmente a la concejala por Unidad Ciudadana Victoria Tolosa Paz. El ataque se dio en el marco de una sesión en el Consejo Deliberante de La Plata y el video se viralizó por las redes.

Ayer, mientras se realizaba una reunión de la comisión de Planeamiento, el concejal radical Javier Mor Roig tuvo duras palabras con la concejala kirchnerista. Todo se generó a partir de las críticas de Tolosa Paz por un proyecto de ordenanza que beneficia a desarrolladores inmobiliarios de esa ciudad.

En un momento de la discusión, Mor Roig comenzó a los gritos. “Decís boludeces todo el día. Me pongo nervioso porque se me cantan las pelotas. Vos no sos la dueña de la verdad”, arremetió.

Mientras Tolosa Paz acusaba a Mor Roig de ponerse nervioso, el ex senador provincial por la Coalición Cívico siguió con sus ataques: “Me rompe las pelotas que te creas la dueña de la verdad. Me tenés las pelotas llenas”.

A través de la red social Twitter, Tolosa Paz afirmó que “ninguna persona que hace política merece ese destrato, ese nivel de violencia”, y aclaró que Mor Roig no la llamó para disculparse.

