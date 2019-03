Un diputado nacional posee una planta alucinógena y la exhibe en una vereda

Un video reveló que el diputado salteño Andrés Zottos (Bloque Justicialista) posee una planta alucinógena en la vereda de su negocio, una aseguradora, en plena capital salteña.

Una publicación realizada por el periodista local, Daniel Murillo deja ver que el legislador nacional posee una planta con mezcalina en la vereda de su negocio, una aseguradora, en pleno centro de la capital salteña. Lo cual está penado según la ley de estupefacientes (Ley 23.737, artículo 5).

La mezcalina es una sustancia psicoactiva, un potente alcalinoide presente en algunos cactus.

Droga diputado

Los efectos de la mescalina, como decíamos al principio, son psicoactivos y alucinógenos, pero no es el único efecto. Hay personas que lo utilizan a modo de planta medicinal por su efecto antibiótico y narcótico natural.

El Cactus de San Pedro, Echinopsis Pachanoi o Trichocereus Pachanoi, de la familia de las cactáceas, es conocido en la medicina tradicional, para uso humano y para uso veterinario. El nombre se San Pedro, entronca con este uso de la planta, ya que por sus propiedades alucinógenas, permitia conectar a los humanos con el más allá y con los Dioses y dónde San Pedro disponía de las llaves del cielo.

“Me llamó la atención ver la planta mientras iba caminando con mis hijos tan cerca del Shoping. Me generó ese choque que una persona que trabaja de generar leyes esté violando la ley de estupefacientes. La idea no es acusar a Zottos, tal vez ni sepa que posee una planta alucinógena, sino reflexionar porque hay una ley que es bastante ridícula. Una persona que no es legislador nacional puede terminar preso por tener una planta como ya conocemos diversos casos donde son imputados cuando usan las plantas para un uso medicinal” expresó el periodista.

El Destape intentó comunicarse con el legislador nacional para conocer su postura pero no respondió a los diversos llamados y mensajes.