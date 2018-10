Un diputado macrista defendió a Garavano y profundizó la interna en Cambiemos

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El diputado por Cambiemos José Cano defendió al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, luego de que su compañera de bancada Elisa Carrió pida que se le haga juicio político por indicar en referencia a la senadora Cristina Kirchner que “nunca es bueno para un país que un ex presidente esté preso”, en diálogo con El Destape Radio.

Cano, durante una entrevista para el programa Navarro 2019por dicha emisora, coincidió con el funcionario: “Para ningún país es bueno, y en ese sentido adhiero a las declaraciones del ministro Garavano, que sistemáticamente tengamos funcionarios que terminen presos, o ex presidentes que terminen presos”.

Aún así, aclaró que “de ninguna manera significa que hoy día si un presidente o cualquier persona en el poder cometió un delito no tenga que ser juzgado como cualquier ciudadano”, y remarcó que “si la Justicia determina que efectivamente cometió un delito, tiene que estar preso”.

“Lo que el ministro dijo no fue en el sentido de garantizar la impunidad a nadie. Me parece que la magnitud de las declaraciones que el ministro planteó, honestamente, no sé si amerita un juicio político. Sería trágico para un país que el Poder Ejecutivo decida quién va preso y quién no. El Poder Judicial tiene que actuar independientemente de lo que exprese cualquier dirigente político”, argumentó.

Por otra parte, subrayó que “los fueros no significan de ninguna manera un artilugio o un mecanismo que evite que una persona rinda cuentas a la Justicia” y pidió que la ex presidenta renuncie a los suyos. “Me parecería saludable que Kirchner renunciara a sus fueros. Cuando uno tiene el requerimiento de la Justicia, lo saludable sería que los fueros no actúen como una protección”, sostuvo.