El economista Eduardo Levy Yeyati alertó sobre los peligros de utilizar las Lebacs como instrumento minorista y aseguró que la herramienta debería ser eliminada del mercado.

Levy Yeyati fue Jefe de asesores del presidente del BCRA, Mario Blejer, entre enero y junio de 2002, cuando fueron creadas las Lebacs, y explicó: "Las creamos para controlar la corrida cambiaria en marzo de 2002 y llegaron a dar rendimientos a los bancos de hasta 140% en lo peor de la crisis de la salida de la Convertibilidad. Necesitábamos un papel para intervenir y los únicos bonos que teníamos eran del Gobierno y el Tesoro estaba en defualt".

El economista remarcó que "no deberían existir", porque fueron creadas para evitar un escenario aún peor en ese momento crítico de la Argentina. "Son instrumentos de política monetaria, o sea que son Letras que se emiten básicamente para la relación de liquidez en relación con los bancos. Que sean instrumentos minoristas no es usual, y genera un riesgo de liquidez mayor porque con los bancos uno puede de alguna forma coordinar políticas pero el minorista es más atomizado, es más sensible a las noticias o a los cambios de tasas relativas", advirtió.