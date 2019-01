Un chico se metió en una entrevista televisiva para respaldar a Cristina

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Un niño se metió en una entrevista en la playa para asegurar que votaría a Cristina en las próximas elecciones presidenciales.

Ocurrió en un balneario público de la provincia de Buenos Aires, mientras un cronista le consultaba a un matrimonio cómo estaban antes de 2015 y ahora, como también a quién votaría en eventual balotaje entre la ex mandataria y el actual presidente.

"Lo voté a Mauricio en 2015 y ahora estoy mal. Estábamos un poquito mejor", expresó el hombre, que pasaba el día en familia.

Chico vota a cristina

No votaría a ninguno de los dos, con Mauricio me cago de hambre y Cristina le da a los que no laburan. Yo laburé toda mi vida, ahora no me alcanza pero por lo menos ahora es parejo para todos. Tienen chicos para cobrar más", dijo después la mujer.

Ya cuando el móvil terminaba, mate, un joven chico de no más de 10 años pidió el micrófono y aseguró: "Yo a quién voto es a Cristina".