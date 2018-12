Un candidato a presidente de Boca denunció que fue censurado por realizar dichos contra Angelici

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El candidato a presidente de Boca, Fabio Cuggini, denunció que fue censurado por realizar dichos contra el mandamás del xeneize, Daniel Angelici.

Lo aseguró el famoso peluquero en una entrevista con El Destape. Había afirmado a un matutino porteño: "Con esta derrota de Angelici, se terminó el macrismo en el club".

Según Cuggini, la entrevista iba a publicarse en el diario tras la derrota de Boca y llegó a publicarse en la web del medio. Sin embargo, fue levantada y nunca vio la luz, ni en el portal ni en el matutino.

El macrismo gobierna a Boca hace 23 años, desde que Mauricio Macri ganó en diciembre de 1995 las elecciones. Cuggini habló sobre la derrota de Boca ante River en la final de la Copa Libertadores y afirmó que debe ser el final del macrismo en el club.

El candidato también había aseguró: "Me gustaría en Boca un presidente como Rodolfo D'Onofrio que represente a los socios".

cuggini.jpeg

Angelici no podrá ir por la re-reelección ya que estuvo dos mandatos como presidente del club y no modificó el estatuto. Las elecciones serán en diciembre de 2019 y Cuggini quiere ser el próximo presidente de Boca.

El candidato del macrismo sería Christian Gribaudo, ex legislador del PRO, dirigente del Xeneize y mano derecha del operador judicial. Cuggini afirmó sobre él: "Quiero un hincha de Boca como presidente, no uno de Independiente".

cuggini 2.jpeg

Cuggini además habló sobre Macri y la política del club y aseguró: "Es uno de los mejores presidentes que tuvo el club, pero le pido que no se meta en Boca. Si quiere volver a ser presidente que vuelva, pero si no, que no se meta. Que hable como hincha y cuide sus modales. Él tiene que arreglar el país".

Sobre la actualidad de Boca, fue contundente Cuggini: "Este el fracaso más estrepitoso de la gestión Angelici, porque no ganó nada".