El campeón del mundo 1978 Leopoldo Jacinto Luque criticó con dureza a Carlos Tévez, quien atacó al delantero de Racing Lautaro Martínez en plena campaña mediática para meterse en la lista del Mundial de Rusia 2018.

"A mí me molestan los jugadores que se ponen en técnico. Un jugador de fútbol que está en actividad tiene que hablar del momento de él y sus compañeros. Si te ponés en técnico, no sirve", cuestionó el santafesino de 68 años.

El ex futbolista recordó que "Tevez jugando en Europa, las veces que estuvo en la Selección, no pasó nada" y le dio su apoyo al seleccionador nacional, Jorge Sampaoli. "Este técnico no es ningún quedado, tiene su carácter, me gusta. Vive intensamente todo, es muy trabajador. Jugador que ponga, va a rendir, porque estoy seguro de que lo va a convencer", afirmó.

Luque, que anotó cuatro goles en cinco partidos durante el Mundial 1978, también analizó a Martínez, quien a fuerza de grandes actuaciones podría ganarse un lugar en Rusia.

"Me gusta, los jóvenes no tienen consciencia de una serie de cosas y entran como si jugaran en el barrio y la rompen. Messi también debutó joven y Maradona estuvo concentrado con 17 años y no jugó por esas cosas que suceden en el fútbol", destacó.

Y concluyó: "Estoy en contra de jugar con el cuchillo entre los dientes y morir en la cancha. Tenés que jugar y prepararte bien, estar concentrado y darle bolilla a tu técnico".